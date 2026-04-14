Frankreich und Grossbritannien organisieren an diesem Freitag eine Konferenz für eine mögliche Mission westlicher Partner in der Strasse von Hormus. Das teilten beide Regierungen am Mittag mit. Vorangetrieben werden sollen die Arbeiten an einem «koordinierten, unabhängigen und multinationalem Plan» zur Sicherung der internationalen Schifffahrt nach dem Iran-Krieg, sagte ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer.