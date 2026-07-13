Das deutsche Entwicklungsministerium stellt nach eigenen Angaben 66,5 Millionen Euro an neuen Mitteln zur Verfügung. Hinzu kommen knapp 57 Millionen Euro aus bereits laufenden Projekten. Es gehe darum, schnellstmöglich Sofortmassnahmen auf den Weg zu bringen, um das Leben für die Menschen in Gaza erträglicher zu machen, erklärte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan in Brüssel.