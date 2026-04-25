Zugleich bleibt die Lücke zwischen Klimazielen und tatsächlicher Entwicklung gross. Regierungen planen laut der Naturschutzorganisation WWF, im Jahr 2030 mehr als doppelt so viele fossile Brennstoffe zu fördern, wie mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad vereinbar wäre. Die Konferenz gilt daher als Versuch, Blockaden in den grossen multilateralen Verhandlungen zu umgehen und mit kleineren Staatengruppen schneller voranzukommen.