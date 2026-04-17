Lassen sich Minen einfach aus dem Weg räumen?

Am Montag teilte das US-Verteidigungsministerium mit, dass zwei Zerstörer in der Strasse vom Hormus als Teil einer grösseren Mission im Einsatz gewesen seien, «um sicherzustellen, dass die Strasse vollständig von zuvor durch die Iranischen Revolutionsgarden gelegten Seeminen geräumt ist». Sicherheitsforscher Krieg sagte, der Iran verfüge schätzungsweise über bis zu 6.000 Minen verschiedener Bauarten. Die Räumung in der Strasse von Hormus sei derzeit «äusserst schwierig». US-Präsident Trump behauptet inzwischen, dass die Minen allesamt geborgen worden seien - oder derzeit noch entfernt würden.