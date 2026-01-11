Er würde gerne einen Deal machen, sagte der US-Präsident, «aber wenn wir es nicht auf die einfache Art und Weise tun, werden wir es auf die harte Art und Weise tun». US-Aussenminister Marco Rubio kündigte für diese Woche ein Treffen mit Vertretern aus Dänemark an, zu dem Grönland offiziell gehört. Der Konflikt um die Insel dürfte auch Teil der Gespräche des deutschen Aussenministers Johann Wadephul (CDU) an diesem Montag mit Rubio in Washington sein.