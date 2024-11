Der republikanische Sprecher der Kammer, Mike Johnson, hatte bereits am Wahlabend betont, dass er und seine Partei davon ausgingen, sich neben dem Weissen Haus auch die Kontrolle über beide Parlamentskammern zu sichern. US-Medien zufolge schrieb er zuletzt in einem Brief an seine Kollegen: «Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass wir unsere republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus halten - und wahrscheinlich ausbauen - werden», während er um Unterstützung für seine Position als Sprecher warb.