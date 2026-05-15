Die Ölpreise sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegen. Grund ist, dass die für den Ölhandel zentrale Strasse von Hormus faktisch geschlossen ist. Verbraucher in Deutschland spüren das vor allem wegen der hohen Preise an den Tankstellen. Bis Ende Juni noch gilt ein «Tankrabatt», den die Bundesregierung beschlossen hatte. Politiker der schwarz-roten Koalition hatten im Falle eines andauernden Konflikts im Nahen Osten weitere Entlastungen in Aussicht gestellt.