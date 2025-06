Der Inflationsdruck dürfte gemäss Umfrage weiter abnehmen. In den USA gehen die Teilnehmenden zwar mehrheitlich weiterhin von steigenden Konsumentenpreisen in den nächsten sechs Monaten aus, allerdings sind die Erwartungen im Monatsvergleich deutlich zurückgegangen. In der Schweiz und in der Eurozone wird im weiteren Jahresverlauf mehrheitlich mit einer abnehmenden Inflation gerechnet.