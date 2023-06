Bei den Zinsen gehen die Befragten auch nach den bisherigen Erhöhungen davon aus, dass die Zinserhöhungen noch nicht an ihrem Ende angekommen sind. So rechnen 62 Prozent der Experten in den nächsten Monaten noch mit mindestens einem weiteren Zinsschritt. Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft hielten sich aber bislang in Grenzen - das Stimmungsbarometer rutschte bereits durch die Folgen des Ukrainekriegs ab. Zudem rechnen die Teilnehmer nicht mit spürbaren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.