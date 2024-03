Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht durch die diesjährige Fussball-Europameisterschaft keinen besonderen Impuls für die schwächelnde Konjunktur in Deutschland. Wie das IW am Freitag in Köln mitteilte, ist nicht davon auszugehen, dass die Konsumausgaben steigen. Sie würden sich lediglich verschieben. Das hätten die Erfahrungen der Weltmeisterschaft 2006 gezeigt. Demnach werden Ausgaben, etwa für einen neuen Fernseher, an anderer Stelle wieder eingespart.