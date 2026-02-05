In der deutschen Industrie mehren sich Anzeichen für einen Aufschwung nach der Krise. Im Dezember erhielten die Industrieunternehmen den vierten Monat in Folge überraschend mehr Aufträge. Die Zahl der Bestellungen stieg im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Ökonomen erkennen in dem starken Auftragseingang Anzeichen einer Trendwende in dem für die deutsche Wirtschaft wichtigen Industriesektor.