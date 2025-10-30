In Deutschland macht eine schwache Nachfrage in wichtigen Branchen wie Autobau und Chemie der Industrie zu schaffen, zudem bremsen US-Zölle den Export. Im Inland halten sich Verbraucher beim Konsum zurück - auch weil die Menschen etwa für Lebensmittel mehr zahlen müssen als vor der Corona-Pandemie. Dazu kommen Sorgen um den Job: In der Autobranche etwa reissen die Nachrichten über Stellenstreichungen nicht ab.