Schweizer Händler sehen sich einem zunehmenden Preis- und Kostendruck durch chinesische Shopping-Plattformen ausgesetzt, wie die von der ZHAW School of Management and Law und der FHNW am Mittwoch publizierte «Onlinehändlerbefragung» zeigt. Beschleunigt wurde diese Entwicklung noch einmal durch den Markteintritt des chinesischen Anbieters Temu in der Schweiz im Frühjahr 2023.