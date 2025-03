Der Konkurrenzkampf um Flächen in der deutschen Nordsee wird grösser. Ob Windparks, Schifffahrt, Marine, Fischerei oder Naturschutz - um Anteile in der sogenannten Ausschliesslichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee wird hart gerungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Die AWZ ist ein Meeresgebiet nahezu so gross wie Belgien. Sie beginnt etwa 22 Kilometer hinter dem Festland und gehört nicht zum Staatsgebiet. Deutschland hat dort aber begrenzt souveräne Rechte.