Insgesamt haben im ersten Quartal 3074 Unternehmen Insolvenz angemeldet, was gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als einer Verdoppelung entspricht. Regional gesehen zeigt sich gemäss Dun & Bradstreet ein einheitliches Bild. Vergleichsweise moderat seien die Anstiege in der Zentralschweiz (+77 Prozent) und der Nordwestschweiz (+90 Prozent) gewesen, am stärksten waren die relativen Zuwächse an Insolvenzen in den Kantonen Thurgau und Basel-Landschaft mit je über 200 Prozent Zunahme.