Trump schliesst Lieferung nicht aus und erhöht Druck auf Moskau

Trump schliesst die Lieferung der Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine nicht aus. An Bord der in den Nahen Osten fliegenden Regierungsmaschine Air Force One sagte Trump in der Nacht (MESZ) zu Journalisten, er wolle mit Russland darüber reden und fragen: «Wollen sie (die Russen), dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht.» Er könne den Russen sagen: «Hört mal, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, werde ich ihnen Tomahawks schicken.»