Die Verwaltung - inklusive Fonds und dezentrale Verwaltungseinheiten - schloss dank mehr Bundessteuern mit einem Plus von 3,6 Milliarden Franken ab, nicht zuletzt dank vorübergehenden Mehreinnahmen aus Genf. Die nach zwei Jahren Ausfall wieder getätigte Gewinnausschüttung der Nationalbank und Transferzahlungen an den Bund wirkten sich positiv aus.