Am Vortag hatten alle drei Leitindizes einmal mehr Bestmarken aufgestellt. Sie hatten unter anderem von Aussagen des Fed-Präsidenten Jerome Powell profitiert, der die US-Wirtschaft in «bemerkenswert guter Verfassung» sieht. Nun warten die Anleger gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag, der ein wichtiger Einflussfaktor für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed ist.