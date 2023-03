Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März hingegen spürbar und stärker als bisher bekannt eingetrübt, wie ein weiterer Bericht am Freitag zeigte. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 67,0 Punkten im Vormonat auf 62,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war nur ein Rückgang auf 63,4 Punkte gemeldet worden und Analysten hatten einen Indexwert von 63,3 Punkten erwartet.