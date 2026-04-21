Im Gegensatz dazu stieg der Konsum von Schweizer Wein auf 79,2 Millionen Liter an. Der Marktanteil von einheimischen Weinen stieg dadurch auf 37,5 Prozent. Dieser Anstieg war vor allem auf den heimischen Rotwein zurückzuführen (plus 4,1 Prozent), während der Konsum von Schweizer Weisswein stabil blieb.