Der Konsumentenschutz forderte die betroffenen Unternehmen auf, die Missstände zu beheben: Vorausgewählte Häkchen für Zusatzleistungen sollen verschwinden und die Countdowns für Bestellabschlüsse auf mindestens 20 Minuten festgelegt werden. Laut der Mitteilung zeigten die Forderungen bereits Wirkung. Erste Anbieter hätten angekündigt, ihre Webseiten anzupassen, oder dies bereits umgesetzt.