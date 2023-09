In dem Brief, der auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, erklärte die Stiftung, dass es sich für private Haushalte wegen der durch zahlreiche Stromunternehmen erhobenen Basisgebühren, Servicepauschalen oder ähnlichen Grundpreisen nicht lohne, weniger Strom zu verbrauchen. Die Aufrufe zum Stromsparen durch den Bundesrat würden daher wenig nützen, so der Wortlaut des Briefes. Die «SonntagsZeitung» hatte zuerst darüber berichtet.