Nicht immer an Lager

Die Produktauswahl erfolge dann nicht nur nach kommerziellen Kriterien, sondern auch differenziert nach den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten. Zudem spielten ihr Vertrauen in Marke, Produkt oder Anbieter eine Rolle, ebenso wie die Benutzerfreundlichkeit und ihre Erfahrungen und Rückmeldungen zu Wirkung, Anwendung und möglichen Nebenwirkungen. «Wir befürworten die Abgabe von Generika. Aber man kann nicht verlangen, dass die Apotheken immer das günstigste Medikament an Lager haben und abgeben», so der Branchenverband.