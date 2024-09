Mit dem neuen Tarif verrechnet die CKW einen Betrag für die 15 Minuten im Monat, in denen der Stromverbrauch am höchsten war. Dies soll ein Anreiz sein, Geräte, die viel Strom brauchen, nicht gleichzeitig einzuschalten und so das Netz nicht mit hohen Leistungsspitzen zu belasten.