In etwa gleich viele Meldungen gingen bei den Konsumentenschutzorganisationen bezüglich einer Teuerungsklausel in den Geschäftsbedingungen von Anbietern aus dem Online- und Telekombereich ein. Die drei grossen Telekomanbieter des Landes würden sich das Recht geben, die Abotarife jederzeit der Teuerung anzupassen, hiess es weiter. Der Kundschaft gewähre man zudem kein Kündigungsrecht. Diese Praxis sei unlauter und heize die Inflationsspirale in der Schweiz an.