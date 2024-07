Nach Einschätzung eines externen Rechtsgutachtens verstossen Dark Patterns in der Schweiz nur in Ausnahmefällen wie bei Viagogo gegen geltendes Recht. In seinem Postulatsbericht vom Juni 2024 anerkenne der Bundesrat zwar die Probleme bei Dark Patterns. Er sei dennoch der Meinung, dass das bestehende UWG ausreiche, obwohl für eine Verurteilung sehr hohe Hürden bestünden. Der Konsumentenschutz fordert nun Gesetzesanpassungen.