Auch wenn der Detailhandel an Fleischimporten aus den USA nicht interessiert sei, spiele der Preis eine wesentliche Rolle, hiess es weiter. Insbesondere das Gastgewerbe, wo 50 Prozent des Fleischkonsums anfällt, habe sich mit Deklarationen bisher immer schwer getan. Eine Deklarationspflicht ist für den Konsumentenschutz darum «nicht verhandelbar».