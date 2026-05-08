Vor allem bei den Erwartungen zur allgemeinen Wirtschaft zeigte sich eine gewisse Aufhellung. Der entsprechende Teilindex verbesserte sich gegenüber April 2025 auf -58,0 Punkte von -66,5 Punkten. Die Konsumenten beurteilten zudem ihre vergangene finanzielle Lage etwas weniger negativ als vor Jahresfrist.