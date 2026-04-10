Konkret gab der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im März gegenüber Februar 2026 um 12,5 Punkte auf -42,9 Punkte nach, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum März des Vorjahres trübte sich der Index um 8,1 Punkte ein.