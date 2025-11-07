Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung sank gegenüber September von -36,5 auf -36,9 Punkte, wie aus einem Communiqué vom Freitag hervorgeht. Gegenüber demselben Monat im Vorjahr lag der Wert um 0,1 Punkte höher. Den tiefsten Wert im laufenden Jahr hatte das Stimmungsbarometer im April mit -42,4 Punkten erfahren; kurz nachdem Donald Trump am «Liberation Day» einen Zollstreit quasi mit der ganzen Welt losgetreten hatte.