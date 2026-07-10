Negativer wird insbesondere die Vergangene finanzielle Lage beurteilt, hier liegt der Index bei -43,4 Punkten, nach -36,4 im Vorjahr. Auch die Erwartete finanzielle Lage hat sich von -27,4 auf -31,8 Punkte verschlechtert. Nur leicht schlechter wird einzig die Erwartete Wirtschaftsentwicklung beurteilt, welche von -38,0 auf -39,6 Punkte sank.