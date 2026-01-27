Um das zu erreichen, peilt das Management im Durchschnitt ein Wachstum von mehr als fünf Prozent pro Jahr an. Bis 2030 sollen daher mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland dazukommen. Darunter sehr grosse Läden, die sich eher an Familien und jene Kunden richten, die besonders auf den Preis achten. Seit 2023 wurden demnach insgesamt 56 neue Geschäfte eröffnet. Intersport-Chef von Preen ist sich sicher: «Wir werden mehr als 100 schaffen»./jwe/DP/jha