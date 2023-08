Demnach soll das organische Umsatzwachstum jetzt bei 2,5 bis 4,5 Prozent liegen. Bisher hatte Henkel 1 bis 3 Prozent auf der Agenda. Die bereinigte Ebit-Marge soll nun zwischen 11 und 12,5 Prozent liegen. Bisher waren es 10 bis 12 Prozent. Auch beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) bei konstanten Wechselkursen erwartet Henkel nun mehr. Hier liegt die Bandbreite jetzt zwischen plus 5 und plus 20 Prozent. Bisher waren es minus 10 bis plus 10 Prozent.