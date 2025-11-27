Das Konsumklima gilt als wichtiger Indikator für das Konsumverhalten der Leute, welches wiederum eine wichtige Säule der Konjunkturentwicklung ist. Für die aktuelle Erhebung wurden vom 30. Oktober bis 10. November rund 2000 Menschen befragt. Das Konsumklima bezieht sich dabei auf die gesamten privaten Konsumausgaben, also neben dem Detailhandel auch Dienstleistungen, Reisen, Miete und Gesundheitsdienstleistungen.