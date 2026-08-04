Die Kombination aus einer steigenden Ablehnungsquote und einem rückläufigen Volumen neu abgeschlossener Konsumkreditverträge zeige damit eine verhaltene Entwicklung im Konsumkreditmarkt. Es sei aber auch ein Zeichen dafür, dass Kreditinstitute die Bonität der Kundschaft weiterhin sorgfältig prüften und Finanzierungen nur bei ausreichender Zahlungsfähigkeit bewilligten.