Die trübe Verbraucherstimmung sowie die laufenden Handelsstreitigkeiten lassen den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Das Unternehmen senkte bei der Zahlenvorlage zum dritten Geschäftsquartal seine Prognosen für Umsatz und Gewinn. So dürfte der Erlös im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) organisch um lediglich rund zwei Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cincinnati mit. Bislang hatte der Konzern ein Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt. Herausgerechnet sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte.