Der Bundesrat passte am Mittwoch die Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit an und hörte vor dem Entscheid die Sozialpartner und die Kantone an. 2024 können damit erneut bis zu 8500 qualifizierte Fachleute ausserhalb von EU und Efta rekrutiert werden: 4500 mit Aufenthaltsbewilligung B und 4000 mit Kurzaufenthaltsbewilligung L.