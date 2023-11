Hype führt zu Engpässen

Dass das Medikament erst eineinhalb Jahre nach der Zulassung zur Behandlung der Fettleibigkeit in die Schweiz kommt, liegt an Produktionsengpässen infolge zu hoher Nachfrage. Nach der Einführung von Wegovy in den USA vor zwei Jahren entstand ein riesiger Hype um diese und andere Abnehmspritzen, namentlich um das Diabetes-2-Medikament Ozempic ebenfalls von Novo Nordisk.