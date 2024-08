Wie aus Medienunterlagen des Seco von März 2023 hervorgeht, hat dieses seit 2012 in 35 Staaten 54 sogenannte «Post-shipment Verifications» wie diejenige vom November in Indien durchgeführt. Im Jahr 2022 kontrollierte das Seco in Bulgarien, Hongkong, Kuwait, Slowenien, Südafrika und Südkorea, ob diese Länder in der Schweiz gekaufte Waffen weitergaben oder nicht.