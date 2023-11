Es läuft rund beim Technologiekonzern Kontron . Die Österreicher haben nach einem starken dritten Quartal ihre Gewinnprognose bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr nach oben geschraubt. Im Gesamtjahr peilt Kontron nun ein Nettoergebnis von 72 Millionen Euro an, wie das auf das Internet der Dinge (IoT) ausgerichtete Unternehmen am Freitag in Linz mitteilte. Dies entspreche einer Steigerung von über 30 Prozent im Vergleich zum Nettoergebnis des Vorjahres. Zuvor kalkulierte das Management mit 66 Millionen Euro. Bereits im August hatte Kontron angekündigt, die im März angehobene Prognose voraussichtlich zu übertreffen.

03.11.2023 14:43