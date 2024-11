Zu verdanken hat Kontron dies unter anderem seinen Spezialanwendungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), die der Konzern im Segment Software and Solutions bündelt. Von 100 Euro bleibt ein Fünftel als operatives Ergebnis im Konzern und damit doppelt so viel wie mit herkömmlichen IoT-Produkten. In einem Brief an die Aktionäre verwies Konzernchef Hannes Niederhauser darauf, dass Kontron in den spezialisierten Bereichen zu den Marktführern gehöre: «Die Konkurrenz ist hier gering, was zu guten Margen führt.»