Kontron hatte Anfang Juli mitgeteilt, dass es sich von seinem Modulgeschäft Jumptec getrennt hat. Der Konzern kündigte dabei auch bereits an, dass er seine Prognose erhöhen wird. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernahm über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec. Die beiden dazugehörenden Modultöchter in den USA und Malaysia übernimmt Congatec komplett. Dem österreichischen Unternehmen sollen aus der Übernahme mehr als 100 Millionen Euro zufliessen.