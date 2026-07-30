Der Grossaktionär Ennoconn hat beim österreichischen Technologieunternehmen Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Dem taiwanischen Unternehmen seien bis zum Ende der Annahmefrist insgesamt knapp 12,3 Millionen Aktien angedient wurden, was etwa 19,5 Prozent entspreche, wie Kontron am Donnerstag mitteilte. Damit werde Ennoconn nach Abschluss der Transaktion keine Mehrheit der Stimmrechte halten. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt knapp 1 Prozent im Minus bei 23,36 Euro.