Der österreichische Technologiekonzern Kontron rechnet mit etwas weniger Umsatz als zuletzt. Der Erlös dürfte 2025 bei 1,7 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war Kontron von 100 Millionen Euro mehr ausgegangen. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 sei durch den Verkauf eines Bereichs und die Fokussierung auf Geschäft mit höheren Margen beeinflusst.