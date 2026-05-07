Im ersten Quartal steigerte Kontron den Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Abbau von 339 Mitarbeitern von gut 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro. Der Überschuss ging hingegen von gut 20 Millionen auf 14 Millionen Euro zurück.