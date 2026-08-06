Der Grossaktionär Ennoconn hatte zuletzt bei Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Kontron hatte von der Annahme abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat «finanziell nicht angemessen», hatte es Anfang Juli geheissen. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot unterbreitet./jha/mis