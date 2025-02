Frankreich sieht sich im Streben nach einer Führungsrolle bei der Künstlichen Intelligenz (KI) durch geplante Investitionen von Unternehmen von über 109 Milliarden Euro in die Zukunftstechnologie bestätigt. Die Summe fliesse in Frankreich in den nächsten rund fünf Jahren in den Bau von Datenzentren und in technische Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und werde Tausende neue Arbeitsplätze schaffen, sagte Präsident Emmanuel Macron während des internationalen Aktionsgipfels zur Künstlichen Intelligenz in Paris.