Das Casino in St. Moritz schloss im April. Daraufhin leitete die Spielbankenkommission (ESBK) den Konzessionsentzug ein. Da die AG keine geeigneten Käufer präsentierte, erfolgt der Konzessionsentzug, wie die ESBK am Donnerstag mitteile. Damit entfällt auch das nicht ausgeübte Recht zum Betrieb von Online-Spielen.