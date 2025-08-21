Das Casino in St. Moritz schloss im April. Daraufhin leitete die Spielbankenkommission (ESBK) den Konzessionsentzug ein. Da die AG keine geeigneten Käufer präsentierte, erfolgt der Konzessionsentzug, wie die ESBK am Donnerstag mitteile. Damit entfällt auch das nicht ausgeübte Recht zum Betrieb von Online-Spielen.
Die Airport Casino Basel AG stellte das Online-Angebot «Goldengrand.ch» aus wirtschaftlichen Gründen Ende Juli ein. Betreiberin verzichtete auf das rechtliche Gehör, worauf ihr die ESBK die entsprechende Konzessionserweiterung entzieht.
(AWP)