Das Wasser für den Betrieb der Kraftwerke Oberhasli fällt zu 90 Prozent in den Sommermonaten an. Dann also, wenn aufgrund des Zubaus von Wind- und Sonnenenergie bereits viel, teilweise überschüssiger, Strom vorhanden ist. Versorgungstechnisch sei es daher sinnvoll, den grösseren Teil der Verarbeitung in die Wintermonate umzulagern. Dazu leiste das Grimselprojekt einen Beitrag.