Die Gläubiger lehnten einen entsprechenden Antrag ab, wie das Unternehmen am Montag (Ortszeit) in einer Börsenmitteilung in Hongkong mitteilte. Dem Konzern bleibt nun eine Frist von fünf Werktagen, um die Summe von zwei Milliarden Yuan (rund 283 Millionen Dollar) zu begleichen. Vanke entschuldigte sich in einer Erklärung «für die Folgen für die Betroffenen» und kündigte an, innerhalb dieses Zeitraums eine zweite Versammlung abhalten zu wollen, um «weiter nach Lösungen zu suchen».